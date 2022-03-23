Вильфанд рассказал россиянам о погоде грядущим летом

Синоптик Вильфанд заявил, что в 2022 году россиян ожидает в целом теплое лето

В июне и июле 2022 года во многих регионах России ожидается в целом теплая погода с температурой около или выше нормы. Кроме того, вероятен дефицит осадков. Такой прогноз на грядущее лето дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Синоптик рассказал, что низких температур летом не ожидается. «В июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, на северной половине Красноярского края и других регионах температурный класс выше нормы, дефицит осадков также на севере прогнозируется», — заявил он.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что этот прогноз является ориентировочным, так как более точные будут отличаться. В июле, по данным специалиста, температура в большинстве регионов будет около нормы, холодов не ожидается.

В Ямало-Ненецком округе, на Таймыре, на Севере, а также в центре Красноярского края климатическая норма будет превышена, а в западной половине европейской территории, на юге западной Сибири, в северной половине Чукотке, Якутии и Магаданской области предположительно будет дефицит осадков.

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