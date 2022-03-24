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Байден оценил возможное участие Трампа в президентских выборах

Байден заявил, что ему повезет, если в выборах президента США будет участвовать Трамп
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден оценил возможное участие своего оппонента и экс-лидера страны Дональда Трампа в выборах главы американского государства в 2024 году. Его слова по итогам визита в Брюссель приводит РИА Новости.

«На следующих выборах мне очень повезет, если против меня будет баллотироваться тот же человек», — указал Байден. Трамп пока не заявлял свою кандидатуру официально, однако намекал на подобную возможность.

Американский лидер также поздравил с переизбранием на пост главы Евросовета Шарля Мишеля. Президент добавил, что мечтает быть переизбранным без оппозиции, как европейский политик.

22 марта Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией Ipsos сообщил, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума в 40 процентов. Агентство отмечает, что столь низкий показатель является явным предупреждением для Демократической партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом на выборах 8 ноября.

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Марина Совина
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