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Российского бухгалтера задержали за получение взятки

В Саратове заместителя главного бухгалтера УМВД задержали за взятку

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Саратове отношении заместителя главного бухгалтера УМВД возбудили дело за получение взятки. Об этом в четверг, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 июля 2018 женщина приняла 30 тысяч рублей от инспектора отдела по вопросам миграции за помощь в получении им выплат за поднаем жилья.

Противоправные действия выявили сотрудники собственной безопасности МВД и ФСБ. После задержания в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

25 февраля сообщалось, что в Кургане бухгалтер МВД России села на три года за присвоение 53 миллионов рублей

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Елизавета Новикова
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