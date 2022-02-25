Бухгалтер МВД России села на три года за присвоение 53 миллионов рублей

Курганский городской суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру межмуниципального отдела МВД «Шадринский» за присвоение 53 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина признана виновной по статьям 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»). Суд назначил ей наказание сроком на три года лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей. Также удовлетворен иск МВД о взыскании похищенных средств.

Из приговора следует, что с 17 мая 2012-го по 19 марта 2020 года главный бухгалтер в составе организованной группы разработала план хищения денежных средств, выделенных на оплату труда сотрудников МВД. Она подписывала фиктивные документы и финансовые отчеты о выплатах, в результате в течение восьми лет женщина похитила более 53 миллионов рублей.

Бухгалтер на эти средства погашала кредиты, на которые приобретала квартиры и дорогостоящие автомобили. На стадии следствия она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.