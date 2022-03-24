Захарова посоветовала властям Франции следить за высказываниями СМИ

Представитель МИД Захарова осудила публикацию Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев

Властям Франции, заявляющим о поддержке Украины, стоит следить за высказыванием французских СМИ на данную тему. Такой совет на брифинге дала французскому правительству официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат осудила публикацию Charlie Hebdo, высмеивающую украинцев. «Этот юмористический журнал просто назвал украинцев "животными". Знаете, можно как угодно относиться к политикам и режиму, можно как угодно упражняться в сатире и юморе. Но если вы выступаете в поддержку людей, гражданского населения, все-таки следите за тем, как в их адрес высказываются ваши средства массовой информации и журналисты», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что СМИ Франции необходимо проявлять уважение к украинским беженцам. «Где вообще хоть какое-то малейшее уважение к людям, которые вынуждены были покинуть свою страну и ищут прибежище по всей Европе, которых насильно не пускают в Россию, хотя они хотят прийти, и при этом обзывают "животными" во французских СМИ?» — добавила она.

Ранее редакция французского сатирического журнала Charlie Hebdo опубликовала на своей странице в Twitter обложку нового номера. Авторы предложили в условиях повышения цен на топливо использовать вместо автомобильных двигателей беженцев с Украины. «Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно», — написано на обложке журнала.