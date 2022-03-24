Захарова оценила роль Турции в посредничестве на переговорах

Мария Захаров заявила, что Москва не отказывалась от содействия Турции на переговорах

Москва никогда не отказывалась от содействия других стран, в том числе Турции, в организации переговоров и встреч между российской и украинской стороной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Как указала дипломат, Россия в принципе никогда не выступала против инициатив других стран по разрешению украинского кризиса. При этом она подчеркнула, что эти государства могли бы активнее влиять на Киев течение последних восьми лет.

В целом Захарова позитивно оценила роль Турции по организации подобных встреч, но подчеркнула, что «встреча для встреч и инициатива для инициатив» не позволят сторонам договориться по наиболее принципиальным вопросам.

Ранее официальный представитель МИД подтвердила требования российской стороны на переговорах с Украиной, пояснив, что чем быстрее Киев согласится на демилитаризацию и денацификацию, тем раньше закончатся боевые действия.