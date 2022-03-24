МИД России назвал условие скорого завершения спецоперации на Украине

МИД России призвал Киев осознать неизбежность мирного решения демилитаризации

Чем скорее Украина осознает неизбежность мирного решения демилитаризации и денацификации, тем скорее завершится спецоперация на Украине, призвала Киев официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Мы надеемся, что к Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращение в нейтральное государство на благо населения самой незалежной, всей Европы. Чем скорее это поймут представители киевского режима и их кураторы, тем быстрее завершится специальная военная операция», — назвала она условие завершения операции. Дипломат добавила, что в режиме видеоконференцсвязи продолжаются переговоры по проекту договора об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях безопасности.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что целью денацификации является мирная Украина без проявления любых элементов нацистской идеологии. Денацификация, отметил Пон, может проходить в несколько этапов. Одним из них станет наказание преступников.

17 марта Захарова сказала, что сроки российской спецоперации будут зависеть от самого киевского режима. При этом она подчеркнула, что требования России предельно просты и понятны и вытекают из целей и задач операции.