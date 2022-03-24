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Польша из-за санкций против России заморозила на счетах 3,8 миллиарда рублей

Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах около 3,8 миллиарда рублей

Фото: Pixabay

Заместитель министра финансов Польши Себастиан Скуза заявил, что власти в рамках вводимых против России санкций были вынуждены заморозить на счетах в стране более 160 миллионов злотых (около 3,8 миллиарда рублей). Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на вчерашний день, сумма замороженных активов составляет более 160 миллионов злотых. В основном это финансовые активы, замороженные банковским сектором», — рассказал замминистра финансов.

Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммитах НАТО и Группы семи. Он прокомментировал антироссийские санкции, введенные Западом, и подчеркнул, что ограничения «никогда не сдерживают». Американский лидер призвал западные страны объединиться и сохранять единый фронт против России. По его мнению, «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» помогают сдерживать страну.

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Марина Совина
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