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Россияне заработали на падении рубля

Более половины российских инвесторов заработали на падении рубля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Больше половины (56 процентов) российских инвесторов заработали на резком падении курса рубля из-за ситуации на Украине. При этом 44 процента из-за этого потеряли часть своих сбережений, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования Investing.com.

На изменении курса инвесторы в среднем могли заработать 30-35 процентов от размера вложений, отметил руководитель группы продаж и клиентских операций ПСБ Игорь Федосенко. Из-за кризиса на российском фондовом рынке деньги потеряли 52 процента, около 15 процентов из них лишились более половины вложенного портфеля.

Курс доллара от TradingView

Отмечается также, что 48 процентов инвесторов планируют докупать акции российских компаний по низкой цене. Также каждый третий инвестор хранит хотя бы часть своих сбережений в криптовалюте.

24 марта российский фондовый рынок открылся снижением на 0,01 процента после месячного перерыва. Затем рынок перешел к росту. По итогам первого дня торгов он увеличился на 4,43 процента — до 2579,99 пункта.

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Платон Щукин
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