Российский фондовый рынок закрылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос на 4,43 процента

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос по итогам первого дня торгов на 4,43 процента — до 2579,99 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 9,11 процента — до 851,62 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В лидерах роста оказались «ФосАгро» (плюс 26,6 процента), «Татнефть» (плюс 20,11 процента) и «Новатэк» (плюс 18,48 процента).

Курс доллара к рублю на момент написания новости составил 95,9 рубля (минус 1,77 рубля по сравнению с ценой закрытия), а курс евро — 105,4 рубля (минус 2,59 рубля по сравнению с ценой закрытия). Цена нефти Brent находится на уровне 121,8 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI находится на уровне 114,9 доллара за баррель.

Сегодня, 24 марта, российский фондовый рынок открылся снижением на 0,01 процента после месячного перерыва. Затем рынок перешел к росту. К 10:12 мск индекс Мосбиржи вырос на 10,27 процента — до 2735,58 пункта. Индекс РТС упал на 4,26 процента — до 900,39 пункта.