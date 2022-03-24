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Российский фондовый рынок открылся снижением

Российский фондовый рынок снижается на 0,01 процента на Мосбирже

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В начале основной сессии на Московской бирже российский фондовый рынок снижается на 0,01 процента после месячного перерыва, свидетельствуют данные площадки.

Затем рынок начал расти. К 10:12 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 10,27 процента, до 2735,58 пункта. Индекс РТС упал на 4,26 процента, до 900,39 пункта. Акции компаний показывают рост. В лидерах — «ФосАгро» (плюс 32,56 процента), «Татнефть» (плюс 24,67) и «Новатэк» (плюс 23,28 процента).

Курс доллара от TradingView

Курс доллара к рублю на момент публикации составил 97,73 рубля. Курс евро равнялся 107,64 рубля (рост на 9,62 процента). Цена нефти Brent находится на уровне 120,79 долларов за баррель (минус 0,79 процента). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой на май опустилась на 1,10 процента, до 113,67 доллара за баррель.

Торги 33 акциями проходят с 9:50 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме. Короткие продажи по-прежнему находятся под запретом.

График работы Московской биржи в последующие дни пока не сообщается. Остальные инструменты будут торговаться на бирже в режиме, аналогичном установленному на 23 марта.

Впервые Московская биржа отменила торги в секциях фондового и срочного рынков 28 февраля, а затем несколько раз продлевала запрет.

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Платон Щукин
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