Названа дата начала торгов акциями на Мосбирже

Торги 33 акциями из индекса Московской Биржи начнутся 24 марта

Торги 33 акциями, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX), начнутся 24 марта. Такую дату назвал Центральный банк в своем официальном Telegram-канале.

Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме. Короткие продажи по-прежнему находятся под запретом. График работы Московской биржи в последующие дни пока не сообщается.

Остальные инструменты будут торговаться на Московской бирже в режиме, аналогичном установленному на 23 марта.

О возобновлении торгов в ограниченном режиме Центральный банк уже сообщал 18 марта. Торги облигациями федерального займа (ОФЗ) начались 21 марта, однако покупал их сам регулятор. Такой шаг, как предполагает ЦБ, должен предотвратить сильную волатильность.