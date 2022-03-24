Синоптики предсказали Москвичам возвращение зимы

Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве 26 и 27 марта

В ближайшее время активный циклон изменит погоду в Москве — к выходным наступит похолодание и пойдет снег. Такое предсказание погоды сделали синоптики Гидрометцентра, сообщается на сайте учреждения.

По данным специалистов, 25 марта от минус одного до девяти градусов, ночью и утром местами по московскому региону будет гололедица.

«В субботу, 26 марта, облачно. Ночью небольшие осадки, температура в Москве два-четыре градуса. (...) Днем осадки (снег, мокрый снег, дождь), температура в Москве семь-девять градусов», — говорится в сообщении.

Ночью 27 марта местами похолодает до минус пяти градусов, местами ожидается метель. Днем ожидается небольшой снег, а температура повысится до нуля градусов. 28 марта ночью температура опустится до минус десяти градусов, днем от нуля, до пяти градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что снег в Москве и области сойдет к 10-12 апреля. При этом, отметил специалист, как таковых сугробов в столице и Московской области уже нет.