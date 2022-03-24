Назван срок полного таяния снега в Москве и области

Синоптик Леус сообщил о полном таянии снега в Москве и области к 12 апреля

Снег в Москве и области сойдет к 10-12 апреля, считает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом метеоролог рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Как таковых сугробов в столице и Московской области уже нет, отметил специалист. Метеостанция ВДНХ называет это скорее слежавшимся снегом или льдом, пояснил Леус. Он добавил, что такие залежи тают куда медленнее несмотря на довольно высокую температуру, установившуюся в Москве и по области в последние дни. «В день сейчас уходит по одному сантиметру в сутки. Сегодня утром высота снежного покрова была шесть сантиметров. За сегодня, наверное, еще сантиметр сойдет. Пятница и суббота тоже будут относительно теплыми, и за эти два дня еще один сойдет. К воскресенью станется четыре сантиметра», — отметил Леус.

Затем, спрогнозировал синоптик, погода в Москве и области изменится. 27 и 28 марта в столице ожидается снег, рассказал он. «Поэтому я бы сказал, что на полное исчезновение снежного покрова в Москве следует рассчитывать в конце первой — начале второй декады апреля, примерно 10-12 числа», — сообщил ведущий специалист «Фобоса».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что в Московский регион в ближайшие дни вернутся холода, погода будет около уровня климатической нормы. По его словам, в воскресенье, 28 марта, и в понедельник, 29 марта, ожидаются осадки в виде снега.