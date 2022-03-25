Задолжавшая два миллиона рублей россиянка полгода прожила в аэропорту

В аэропорту Екатеринбурга полгода прожила женщина из Коми, находящаяся в розыске

В екатеринбургском аэропорту Кольцово уже полгода прожила россиянка, находящаяся в федеральном розыске. Об этом сообщает URA.RU.

Светлана Кръстева появилась в аэропорту Екатеринбурга в августе 2021 года и с тех пор проживает на его территории. По данным Федеральной службы судебных приставов, она задолжала государству около двух миллионов рублей. Женщина прописана в селе Кослан Удорского района Республики Коми.

Ее родственники сообщили, что Кръстева ездит по стране, пытаясь найти высокооплачиваемую работу. «Света всегда хотела работу с большой зарплатой, у нее раньше и впрямь такая была — она же трудилась главным бухгалтером. Но времена изменились, я ее убеждаю, что сейчас надо искать работу поскромнее. Но ее не переубедить: сами, говорит, работайте за 50 тысяч», — рассказала журналистам сестра должницы Снежана Коровина.

Родственники несколько раз высылали женщине деньги на билет домой, но она не возвращается и тратит их на еду. Она заявила журналистам, что ищет работу главного бухгалтера с зарплатой 200 тысяч рублей. Моется и стирает вещи Кръстева в туалете аэровокзала. Многие сотрудники Кольцово считают, что у женщины проблемы с психикой. «С августа у нас неадекватная. Чья она только не работница: и нефтянки, и МВД, и ГУ ФСИН!» — рассказала уборщица аэропорта.

«Ненормальная она, с головой не дружит. Ее уже наши полицейские куда только не отправляли — бесполезно, возвращается», — добавила работница местной торговой точки. При этом она отмечает, что Кръстева ведет себя спокойно и не пристает к гражданам.

Судебные приставы Удорского района Республики Коми долгое время не знали о месте нахождения должницы, однако теперь исполнительное производство будет передано в Екатеринбург. На момент написания новости Кръстева все еще проживает на территории аэропорта.

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