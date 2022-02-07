Голый «сын папы римского» тайно прожил три дня в автомобиле американки

В США женщина обнаружила, что в ее автомобиле три дня тайно жил незнакомый голый мужчина. О попавшем на видео инциденте сообщает Daily Star.

Бетани Кокер рассказала, что оставила машину на ночь около дома, пока отдыхала с друзьями. Утром она завела автомобиль, а когда села в него, заметила, что внутри появилась уличная грязь и земля. Два дня спустя, собираясь отправиться утром по делам, Кокер обнаружила источник загрязнения.

Оказалось, что в ее машине несколько дней прожил некий обнаженный мужчина, который забирался в салон через багажник по ночам. Женщина обнаружила его, когда попыталась сеть в автомобиль. Испуганная американка вызвала полицию, начала снимать незваного гостя на камеру мобильного телефона и спросила, что он делает в ее автомобиле. «Это обряд перехода. Я сын папы римского», — сообщил незнакомец.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие по вызову, признались, что еще никогда не сталкивались с подобным случаем. Спустя несколько дней Кокер узнала, что поселившийся в ее автомобиле человек сбежал из психиатрической клиники и находился в розыске.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния голая женщина застряла между двумя зданиями. Спасателям пришлось два часа вытаскивать ее из ловушки.

