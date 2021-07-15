Застрявшая вверх ногами между двумя зданиями голая женщина удивила спасателей

В США, штат Калифорния, голая женщина застряла между двумя зданиями и удивила спасателей. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в городе Санта-Ана. Американка непонятным образом втиснулась в промежуток между двумя зданиями шириной примерно в 20 сантиметров. Ее крики услышали рабочие, которые не сразу поняли, откуда они доносятся. Вскоре им удалось разглядеть с крыши обнаженную женщину, которая была перевернута вверх ногами. Сколько времени она пробыла там в таком положении, неизвестно.

Прибывшие на место спасатели смогли разглядеть только татуировки на спине женщины и ее туфли. Они проделали дыру в бетоне, чтобы вызволить пострадавшую из ловушки. «Мы не уверены на 100 процентов, как она туда попала. Сейчас это загадка для нас всех», — рассказал капитан пожарной службы округа Ориндж. Спасательная операция продлилась два часа, после этого американку передали медикам.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала неадекватного голого мужчину, который закидал сотрудников правоохранительных органов бутылками пива. Обнаженный петербуржец разбил окно продуктового магазина, проник в помещение и залез на холодильник. Когда на место происшествия прибыли полицейские, россиянин упал на кафельный пол и получил травмы. Чтобы не дать себя скрутить, мужчина стал кидать в сотрудников бутылками с пивом, но его все равно задержали.