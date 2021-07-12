Полная женщина занялась спортом перед домом и нарвалась на оскорбления

Американка решила заняться спортом на улице и нарвалась на оскорбительные комментарии. Соответствующий материал публикует The Sun.

Пользовательница сети Джоанна Джизелл (Joanna Jizzell) поделилась видео в TikTok, в котором показала неприятную ситуацию, случившейся с ней во время выполнения упражнений на свежем воздухе. На размещенных кадрах блогерша прыгает на скакалке перед собственным домом в облегающих футболке и легинсах.

В опубликованном ролике слышно, как незнакомец из проезжающего мимо автомобиля выкрикнул Джиззел: «Возвращайся в дом, никто не хочет смотреть на тебя». В итоге девушка делает вид, что не поняла фразы мужчины, и, никак не отреагировав, подходит к камере.

Публикация американки стала вирусной и набрала 21 миллион просмотров. «Если бы люди только знали, как их слова могут ранить», — подписала она пост. Зрители принялись поддерживать ее в комментариях. «Молодец, что игнорируешь идиотов!», «Ненавижу таких людей, ты лучшая», «Продолжай тренировать ему назло», «Не обращай внимания», — высказывались юзеры.

По словам блогерши, она будет продолжать делиться роликами, в которых рассказывает о своей истории похудения, чтобы поддержать других полных людей, регулярно сталкивающимися с хейтерами.

В июне женщина ходила в откровенной одежде по дому и получила гневное письмо от соседки. Британка обнаружила на лобовом стекле машины записку, в которой соседка попросила ее закрывать шторы, на случай, если она вновь решит пройтись по собственному дому обнаженной. Однако женщина отметила, что никогда не ходит голой, поэтому письмо привело ее в ярость.