Супружеская пара с тату во все тело столкнулась с ненавистью соседей

Супружеская пара столкнулась с ненавистью соседей из-за своей необычной внешности. Соответствующую информацию приводит портал Ladbible.

Жители графства Кент Энни и Пол Риггс (Annie и Paul Riggs) рассказали журналистам, что на протяжении 17 лет «живут в аду» из-за постоянных нападок со стороны соседей. По их словам, окружающие люди невзлюбили их за внешность, а именно, за татуировки и пирсинг.

Согласно материалу, соседи отправили паре письмо с угрозами, в котором потребовали, чтобы они съехали из дома. Вдобавок незнакомцы написали на их заборе граффити со словом «Выметайтесь». Кроме того, они неоднократно спускали шины автомобилей героев материала, а одна неназванная женщина справила нужду на территории их владений.

«Наш сын боится окружающих и просит меня забаррикадировать дверь ночью, чтобы никто не зашел к нам. Это нечестно!» — пожаловался Риггс. Мужчина добавил, что однажды им пришлось отвозить собаку к ветеринару, поскольку он съел сигареты, которые соседи разбросали на их дворе.

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Как сообщает издание, герои материала обратились в полицию, где написали жалобу на живущих рядом людей из-за их неправомерных действий. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

В марте женщина с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за своей внешности. По словам 33-летней Бэкки Холт, чье тело на 95 процентов покрыто рисунками, ее называли «уродливой, психически больной, отвратительной, ищущей внимания». Одни подписчики упрекали ее в том, что она выглядит на 60 лет, а другие называли татуировки пустой тратой времени.