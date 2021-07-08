Женщина ходила в откровенной одежде по дому и получила гневное письмо от соседки

Мать двоих детей из Великобритании разозлила соседку чересчур откровенной домашней одеждой и получила от нее гневное послание. Материал публикует Daily Star.

Жительница города Челмсфорд Александра Тейлор (Alexandria Taylor) рассказала журналистам, что обнаружила на лобовом стекле автомобиля записку, в которой соседка попросила ее закрывать шторы, на случай если она вновь решит пройтись по собственному дому обнаженной. «Мои дети не хотели бы видеть твою задницу в окне», — написал аноним.

Однако, по словам британки, она никогда не ходит голой, поэтому письмо привело ее в ярость. Женщина отметила, что догадывается, от кого получила послание, поскольку ранее у нее уже были разногласия с этой соседкой. «Совсем недавно эта женщина сказала мне убрать мою машину с улицы, хотя она никому не мешала», — призналась Тейлор.

Героиня материала опубликовала пост в соцсети, в котором спросила у пользователей их мнение по поводу сложившейся ситуации. Комментаторы поддержали Тейлор и подчеркнули, что она имеет полное право ходить по дому в чем угодно, а соседи не имеют права за ней подглядывать. «Они обязаны уважать ваше право на неприкосновенность частной жизни», — написал один из юзеров.

В апреле супружеская пара с тату во все тело столкнулась с ненавистью соседей. Британцы Энни и Пол Риггс (Annie и Paul Riggs) признались, что на протяжении 17 лет «живут в аду» из-за постоянных нападок со стороны соседей. По их словам, окружающие люди невзлюбили их за внешность, а именно, за татуировки и пирсинг.