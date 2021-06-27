Голый россиянин закидал полицейских бутылками пива

В Санкт-Петербурге полиция задержала неадекватного голого мужчину, который закидал сотрудников правоохранительных органов бутылками пива. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местное городское сообщество в социальных сетях.

Уточняется, что обнаженный петербуржец разбил окно продуктового магазина, проник в помещение и залез на холодильник. Когда на место происшествия прибыли полицейские, россиянин упал на кафельный пол и получил травмы.

Чтобы не дать себя скрутить, мужчина стал кидать в сотрудников бутылками с пивом, но его все равно задержали. Его внешний вид и поведение указывали на сильное наркотическое опьянение. Уточняется, что ему грозят как минимум две уголовные статьи — о хулиганстве и нападении на сотрудников правопорядка.

Ранее в июне во Флориде, США, голая женщина разгромила бар и закидала полицейских бутылками, прежде чем они применили электрошокер и задержали ее. По информации шерифа, 53-летняя Тина Киндред вела себя «неконтролируемо», переворачивала столы, залезла обнаженной на барную стойку, а затем начала крушить бар, сбрасывая на пол бутылки с напитками и разбивая их. На место происшествия прибыли полицейские, в которых Тина швырнула не менее трех бутылок, одна их них попала в руку офицера.