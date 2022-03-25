Названа дата остановки поездов между Россией и Финляндией

Движение поезда Allegro из Санкт-Петербурга в Хельсинки будет отменено с 26 марта

Движение поездов Allegro, курсирующих между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будет отменено в субботу, 26 марта. Такую дату называет финская газета Helsingin Sanomat.

В четверг, 24 марта, министр по вопросам собственности Титти Туппурайнен направила письмо в государственную железнодорожную компанию VR, в котором говорилось, что дальнейшая эксплуатация поездов нецелесообразна.

Отмечается, что решение о прекращении деятельности принимает VR. При этом компания ранее сообщала, что готова приостановить сообщение с Россией, если получит соответствующее распоряжение от государства.

Несмотря на то что финская железнодорожная государственная компания VR практически прекратила все контакты с РЖД, поезда Allegro продолжали курсировать, чтобы позволить гражданам Финляндии вернуться домой. В настоящее время поезда Allegro остаются единственным регулярным транспортом между Россией и Европой, авиасообщение отсутствует.

1 марта генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен проинформировал главу «Российских железных дорог» Олега Белозорова о решении компании воздержаться от любых контактов и отношений с РЖД, кроме необходимых для трансграничных перевозок.

