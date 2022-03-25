Армения пожаловалась на Азербайджан в ЕСПЧ

Власти Армении обратились в ЕСПЧ из-за нарушения Азербайджаном прав населения Карабаха

Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять срочные меры в отношении Азербайджана из-за нарушений прав населения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы представительства Армении в ЕСПЧ.

Ереван потребовал зафиксировать факты обстрела гражданского населения НКР. В результате был поврежден магистральный газопровод и все население НКР осталось без газа, отметили в представительстве. Там также пожаловались на то, что под обстрелы азербайджанской стороны попадали школы.

Ранее министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинило власти Азербайджана в гуманитарном терроризме. По данным ведомства, вечером 21 марта Баку сорвал газоснабжение НКР, оставив местных жителей без отопления в холодную погоду.

В министерстве иностранных дел Азербайджана назвали такие заявления безосновательными и обвинили Ереван в «неконструктивном поведении».