Российский миллиардер пожаловался на трудную жизнь из-за санкций

Российский миллиардер Петр Авен пожаловался на тяжелую жизнь под санкциями

Российский миллиардер Петр Авен, возглавлявший Альфа-Банк, пожаловался на трудную жизнь из-за введенных против него санкций со стороны Евросоюза и Великобритании. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь», — признал он и добавил, что не знает как выжить. «Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», — рассказал он.

Бизнесмен добавил, что намерен оспорить санкции и ищет британского адвоката, чтобы разморозить средства. Однако, признался он, на быстрое решение проблемы рассчитывать не приходится. «Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно», — прокомментировал Авен.

Ранее о жизненных трудностях, которые появились после заморозки счетов, рассказывал другой российский миллиардер — Михали Фридман. До событий на Украине его состояние составляло около 14 миллиардов долларов, в настоящее время оно сократилось до 10 миллиардов. При этом, когда Великобритания 15 марта ввела санкции против Фридмана, его последняя работающая на территории страны банковская карта была заморожена. Теперь он пытается понять, как платить, например, за услуги уборщицы. «Может, мне самому убраться в доме», — говорит он с нервным смешком. Фридман отмечает, что в Великобритании он «как пленник».

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Фридмана и его давнего делового партнера Петра Авена, возглавлявшего Альфа-банк.