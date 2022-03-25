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Суд арестовал убившую собственного ребенка женщину в Москве

Суд заключил под стражу женщину, которая убила ножом собственного сына в Москве

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Суд в Москве арестовал женщину, которая убила собственного ребенка в квартире на Средней Первомайской. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным ведомства, преступление произошло 13 марта. Обвиняемая нанесла родному сыну множественные колото-резаные раны. Ребенок 2019 года рождения скончался на месте происшествия. Медики безуспешно пытались реанимировать его, но были вынуждены констатировать смерть.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудят 33-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве новорожденного сына. Следствие уверено, что днем 4 августа 2021 года она родила мальчика, после чего сразу убила его. Позже женщина положила тело в полиэтиленовый пакет и выкинула в мусорный контейнер возле жилого дома. Случайные прохожие заметили тело и вызвали полицию.

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Леонид Микуляк
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