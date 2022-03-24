Убившая новорожденного сына россиянка предстанет перед судом

В Екатеринбурге осудят мать, которая убила новорожденного сына и выбросила тело на помойку

В Екатеринбурге осудят 33-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве новорожденного сына. Об этом в четверг, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, днем 4 августа 2021 она родила мальчика, после чего сразу убила его. Затем она положила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер возле дома на Восточной улице. Вскоре страшную находку обнаружили прохожие, которые сообщили обо всем в полицию.

После задержания матери выяснилось, что она скрывала беременность и не вставала на учет в больницу. Экспертиза показала, что женщина вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Свою вину она признала, за убийство малыша ей грозит пять лет колонии.

10 марта сообщалось, что в Москве задержали женщину, оставившую сумку с новорожденным сыном на автостоянке.

