Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Убившая новорожденного сына россиянка предстанет перед судом

В Екатеринбурге осудят мать, которая убила новорожденного сына и выбросила тело на помойку

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Екатеринбурге осудят 33-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве новорожденного сына. Об этом в четверг, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, днем 4 августа 2021 она родила мальчика, после чего сразу убила его. Затем она положила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер возле дома на Восточной улице. Вскоре страшную находку обнаружили прохожие, которые сообщили обо всем в полицию.

После задержания матери выяснилось, что она скрывала беременность и не вставала на учет в больницу. Экспертиза показала, что женщина вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Свою вину она признала, за убийство малыша ей грозит пять лет колонии.

10 марта сообщалось, что в Москве задержали женщину, оставившую сумку с новорожденным сыном на автостоянке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Оператор «Северного потока-2» подаст заявление о банкротстве
Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон
Аналитик назвал риски использования карт UnionPay
Байден допустил территориальные уступки Украины
В Московской области разработали метод получения беленой целлюлозы из борщевика
Джонсон выразил сомнения в возможности доставить британскую технику на Украину
Байден предложил Украине участвовать в заседаниях G20
В МИД объяснили причины раздувания антироссийской истерии
Байден заявил о реальной угрозе дефицита продовольствия
Роналдиньо назвал самого сложного соперника в карьере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.