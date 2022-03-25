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Минобороны сообщило об уничтожении «Калибром» крупнейшей топливной базы ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении «Калибром» крупнейшей топливной базы ВСУ под Киевом

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные уничтожили крупнейшую из остававшихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) топливную базу в населенном пункте Калиновка под Киевом. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удар по объекту был нанесен вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Известно, что ранее с указанной базы поставлялось горючее для частей ВСУ, участвующий в боевых действиях в центральной части страны.

Ранее 25 марта российское военное ведомство сообщило о ликвидации базы иностранных наемников на Украине при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Уточнялось, что в результате удара здание, в котором располагался иностранный легион и тренировочная база, было практически полностью разрушено.

Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не стремится разделить Украину на части, а хочет обеспечения гарантий своей безопасности.

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Варвара Кошечкина
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