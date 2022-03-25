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Минобороны сообщило об уничтожении базы иностранных наемников на Украине

В Минообороны заявили об уничтожении базы наемников на Украине с помощью «Искандеров»

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили базу иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По словам начальника расчета самоходной пусковой установки, баллистической ракетой было поражено здание, в котором располагался иностранный легион и тренировочная база. Объект был практически разрушен, противник поражен, добавил он.

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В Минобороны добавили, что высокоточные удары были также нанесены по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ведомство сообщило об уничтожении высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» с помощью беспилотного летательного аппарата зенитно-ракетного комплекса ВСУ. Беспилотник обеспечил точное попадание в цель — он осуществлял лазерное наведение боеприпаса.

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Анастасия Шейкина
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