Минобороны сообщило об уничтожении базы иностранных наемников на Украине

В Минообороны заявили об уничтожении базы наемников на Украине с помощью «Искандеров»

Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили базу иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По словам начальника расчета самоходной пусковой установки, баллистической ракетой было поражено здание, в котором располагался иностранный легион и тренировочная база. Объект был практически разрушен, противник поражен, добавил он.

В Минобороны добавили, что высокоточные удары были также нанесены по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ведомство сообщило об уничтожении высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» с помощью беспилотного летательного аппарата зенитно-ракетного комплекса ВСУ. Беспилотник обеспечил точное попадание в цель — он осуществлял лазерное наведение боеприпаса.