Минобороны заявило, что российский беспилотник уничтожил ЗРК ВСУ высокоточным боеприпасом

Минобороны России сообщило, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом военное ведомство сообщило журналистам в четверг, 24 марта.

Там уточнили, что точное попадание и уничтожение цели обеспечил БПЛА, который осуществлял лазерное наведение боеприпаса. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения украинского мобильного ЗРК.

Ранее сообщалось также, что российские войска уничтожили на Украине девять комплексов С-300 и четыре «Бук-М1».

24 марта стало известно, что эксперты российских войск вскрыли новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ближайшее время будут представлены оригинальные документы, подтверждающие разработку и утверждение Пентагоном биологического проекта «Ю-Пи-2».