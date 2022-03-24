Россия уничтожила украинские комплексы С-300 и «Буки»

ВС РФ уничтожили на Украине девять комплексов С-300 и четыре «Бук-М1»

Российские Вооруженные силы (ВС РФ) нанесли вечером 23 марта и ночью 24 марта удары высокоточным оружием по украинским военным объектам, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате в селе Даниловка, что в 30 километрах к юго-западу от Киева, были уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять комплексов С-300 и четыре «Бук-М1».

Кроме того, были поражены штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в городе Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск, добавили в Минобороны.

Отмечается, что эти удары нанесены оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

23 марта Минобороны РФ сообщало, что высокоточным оружием морского базирования уничтожен крупный арсенал в 14 километрах северо-западнее украинского города Ровно.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.