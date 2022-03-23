Минобороны заявило об ударе по военным объектам под украинским Ровно

Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по военным объектам в 14 км от Ровно

Российским военным удалось уничтожить высокоточным оружием морского базирования крупный арсенал в 14 километрах северо-западнее украинского города Ровно. Об этом сообщил журналистам в среду, 23 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что в результате удара уничтожили вооружение и военную технику украинских войск, в том числе поступившую из западных государств.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за минувшие сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины, уточнил Конашенков.

Генерал-майор также подчеркнул, что Вооруженные силы России сейчас ведут бои за населенный пункт Новомихайловка.

По его данным, российские войска продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О начале специальной операции на Украине президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. В обращении к согражданам он подчеркнул, что на такие действия Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).