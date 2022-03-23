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Стало известно о ведении российскими войсками боев за Новомихайловку

Минобороны сообщило о ведении российскими войсками боев за Новомихайловку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России в настоящее время ведут бои за населенный пункт Новомихайловка. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 23 марта.

Он уточнил, что российские войска продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Со стороны Новомихайловки ранее регулярно подвергались обстрелам населенные пункты в Донецкой народной республике (ДНР).

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Ранее 23 марта стало известно, что за прошедшие сутки российская авиация уничтожила 97 военных объектов ВСУ, включая транспортно-заряжающую машину ТРК «Точка-У» в промышленной зоне северной окраины Киева.

О начале специальной операции на Украине президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. В обращении к согражданам он подчеркнул, что на такие действия Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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