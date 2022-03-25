Победитель шоу на ТНТ рассказал об отказе от трех соблазнов ради съемок

Победитель шоу «Звезды в Африке» Малафеев рассказал, что после съемок он «перезагрузился»

Бывший футболист сборной России и победитель первого сезона шоу «Звезды в Африке» Вячеслав Малафеев назвал главные сложности, с которыми он сталкивался во время съемок. В интервью, опубликованном на YouTube-канале эксперта по инвестициям Дмитрия Толстякова, он также признался, что ради участия в проекте был вынужден отказаться от трех соблазнов.

«Это был случайный проект, который появился в нужный момент. (…) Я что-то пересмотрел, у меня какие-то изменились ценности в жизни. Я действительно перезагрузился», — поделился спортсмен

По словам победителя шоу на ТНТ, после проекта он понял, что может прожить без соблазнов, которые до съемок казались ему жизненной необходимостью. Футболист объяснил, что ему пришлось столкнуться с половым воздержанием, а также на месяц отказаться от кальяна. «Я думал, мне будет сложно. Нет», — рассказал Малафеев.

Кроме того, участникам шоу можно было пользоваться смартфоном не более 10 минут в день. Благодаря этому герои передачи больше общались друг с другом, некоторые из них подружились, объяснил спортсмен. «Это еще не все. Я в принципе похудел на 5-6 килограммов», — заключил он.

Ранее о сложностях участия в шоу «Звезды в Африке» рассказал актер Владимир Сычев. Артист признался, что ему было непросто жить в окружении опасных представителей местной фауны. «Сложнее всего, когда в кровать скорпион заползет!» — пошутил Сычев. Актер также поделился историей о том, как однажды во время участия в шоу чуть не столкнулся с бегемотами.

Премьера первого сезона шоу «Звезды в Африке», ведущими которого стали Ольга Бузова и Михаил Галустян, состоялась на ТНТ в сентябре 2021 года. В каждом выпуске участники программы проходили различные испытания. Победителем первого сезона стал Малафеев.