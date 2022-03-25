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В Чехии рассказали о сокращении числа украинских беженцев

Чешский министр Юречка сообщил, что большого количества беженцев с Украины не ожидается

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка рассказал о сокращении числа украинских беженцев в стране в интервью газете Mlada fronta DNES, передает ТАСС.

По словам Юречки, в дальнейшем ситуация будет зависеть от развития конфликта. На данный момент большого количества беженцев с Украины в стране не ожидается. «Сегодня у нас те же показатели, что и в первые дни конфликта. Пик позади», — сообщил он.

Чешский министр добавил, что в стране создавать лагеря для беженцев не планируют. По его словам, прибывающие с Украины стремятся направиться в страны Западной Европы. При этом на данный момент в стране находятся почти 300 тысяч беженцев. Они обеспечены жильем, питанием, а некоторые из них уже трудоустроились.

Ранее политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев высказался о судьбе украинских беженцев в Европе. По его мнению, там смогут остаться только половина граждан, а остальные вернутся на родину.

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Марина Совина
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