Политолог высказался о судьбе украинских беженцев в Европе

Политолог Трухачев счел, что половина украинских беженцев постарается остаться в Европе

Только половина украинских граждан, которые стали уезжать в Европу после начала спецоперации, смогут там остаться, а остальные вернутся на родину, считает политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев. Об их судьбе он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Основным направлением для потока беженцев с Украины стали страны Восточной Европы. Косвенно на это повлиял миграционный кризис середины 2010-х годов, рассказал политолог.

«С учетом того, что страны Западной, Южной и отчасти Северной Европы приняли на себя основной поток беженцев с Ближнего Востока в 2015-2016 годах, нынешние украинские беженцы останутся в странах Восточной и Центральной Европы. Главным образом в Польше и Чехии — это славянские страны, которые и без того являются центрами притяжения для украинских граждан. Какая-то часть останется в Румынии», — объяснил он.

После окончания спецоперации половина попытается зацепиться в Европе, половина вернется домой Вадим Трухачев политолог

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, уже 3,5 миллиона беженцев из Украины находятся в Европе. Ранее он отмечал, что наплыв беженцев с Украины стал одним из крупнейших вызовов для Европы за последние десятилетия. По мнению Вадима Трухачева, спрос на рабочую силу среди уехавших из Украины будет мал.

«В Чехии они могут рассчитывать на неквалифицированную работу. В Польше больше шансов на какую-то квалифицированную, потому что сами поляки, в отличие от чехов, уезжают позападнее. Главным образом это неквалифицированная работа в сельском хозяйстве, асфальтоукладчиками или младшим медицинским персоналом. Так было и до этих событий. Квалифицированных сотрудников хватает и в самих европейских странах», — рассказал политолог.

С начала военного кризиса на Украине в Германии зарегистрировали 240 тысяч выходцев из республики. В Польшу прибыли 2,2 миллиона человек. Чехия приняла около 270 тысяч украинских беженцев и достигла предела, который может преодолеть без особых проблем, заявлял премьер-министр страны Петр Фиала. Количество украинцев, приехавших в Венгрию с 24 февраля, превысило 460 тысяч.

