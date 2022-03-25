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Омбудсмен выразила озабоченность охотой за украинками в Польше

Уполномоченная по правам человека при Раде рассказала о сексуальной эксплуатации украинок

Фото: Hannah McKay / Reuters

Украинки, бежавшие в Польшу, столкнулись с попытками сексуальной эксплуатации. О случаях «охоты» за гражданами Украина сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает «Интерфакс».

«В европейских странах наблюдается увеличение случаев трудовой и сексуальной эксплуатации, насильственного использования людей, в частности детей», — рассказала Денисова. В пример омбудсмен привела случаи «охоты» сутенеров возле лагерей беженцев в польском Люблине. Неизвестные люди, выдавая себя за волонтеров, заманивают украинок в автомобили.

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Омбудсмен обратилась к европейским странам с просьбой ввести проверки на границах, чтобы остановить возможные последствия действий преступников. «Призываю европейские страны принять меры по недопущению нарушения Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми», — выразила озабоченность Денисова.

Ранее Литва ввела проверки автобусов, прибывающих из Польши. Вильнюс обосновал необходимость проведения досмотров пресечением случаев торговли людьми.

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Дмитрий Настасьев
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