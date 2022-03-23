Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Поток беженцев с Украины вызвал возрождение досмотров на европейских границах

Власти Литвы вводят обязательный досмотр автобусов из-за прибывающих из Польши украинцев

Фото: Hannah McKay / Reuters

Министерство внутренних дел Литвы приняло решение ввести досмотры прибывающих из Польши автобусов. О возрождении обязательных проверок на европейских границах передает ТАСС.

«Принято решение о проверке автобусов, микроавтобусов, пересекающих литовско-польскую границу», — сообщила министр МВД республики Агне Билотайте. Представитель власти пояснила, что меры вызваны ситуацией с потоком украинских беженцев. Билотайте добавила, что досмотры помогут предотвратить случаи торговли людьми.

По данным министра, в Литве зарегистрировано около 19 тысяч беженцев с Украины. Каждый день в прибалтийскую республику прибывают еще одна-две тысячи человек, уточнила Билотайте. За размещение украинцев у себя дома гражданам Литвы правительство предложило платить от 50 до 150 евро в месяц.

Тем временем в Германию прибыли около 240 тысяч граждан Украины. Число беженцев назвали в немецком МВД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях
Кремль подтвердил увольнение Чубайса
Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
ЕК предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ
В Кремле раскрыли тему прошедших переговоров Путина и Шольца
В Белоруссии решили пересмотреть концепцию нацбезопасности
Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев
Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Названа причина массовой драки приезжих в Новой Москве
ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Красноярском крае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.