Поток беженцев с Украины вызвал возрождение досмотров на европейских границах

Власти Литвы вводят обязательный досмотр автобусов из-за прибывающих из Польши украинцев

Министерство внутренних дел Литвы приняло решение ввести досмотры прибывающих из Польши автобусов. О возрождении обязательных проверок на европейских границах передает ТАСС.

«Принято решение о проверке автобусов, микроавтобусов, пересекающих литовско-польскую границу», — сообщила министр МВД республики Агне Билотайте. Представитель власти пояснила, что меры вызваны ситуацией с потоком украинских беженцев. Билотайте добавила, что досмотры помогут предотвратить случаи торговли людьми.

По данным министра, в Литве зарегистрировано около 19 тысяч беженцев с Украины. Каждый день в прибалтийскую республику прибывают еще одна-две тысячи человек, уточнила Билотайте. За размещение украинцев у себя дома гражданам Литвы правительство предложило платить от 50 до 150 евро в месяц.

Тем временем в Германию прибыли около 240 тысяч граждан Украины. Число беженцев назвали в немецком МВД.