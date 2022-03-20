Венгрия пообещала продолжить оказывать помощь украинским беженцам

В МВД Венгрии заявили, что жесткая миграционная политика не коснется украинцев

Начальник Управления по борьбе со стихийными бедствиями Министерства внутренних дел (МВД) Венгрии Дьердь Баконди заявил, что власти страны продолжат жесткую миграционную политику, которая не коснется беженцев с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Баконди пообещал продолжить оказывать помощь украинцам, при этом противодействуя нелегальной иммиграции с севера Африки и Ближнего Востока. «Мы защищаем тех, кто бежит (с Украины, — прим. «Ленты.ру»), но мы также защищаем наши границы и поддерживаем внутреннюю безопасность, без которой не может быть экономического роста и безопасности наших семей», — сообщил он.

По словам Баконди, «неизвестные личности без документов» стремятся проникнуть в страну через южную границу с Сербией. Он подчеркнул, что большинство населения поддерживает жесткую политику властей в этой сфере. Сообщается, что количество украинцев, приехавших в Венгрию с 24 февраля, превысило 460 тысяч.

Ранее стало известно, что бывший британский премьер Дэвид Кэмерон лично направляется в Польшу на грузовике вместе с двумя коллегами по благотворительной организации Chippy Larder, чтобы доставить гуманитарную помощь для беженцев с Украины.