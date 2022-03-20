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Венгрия пообещала продолжить оказывать помощь украинским беженцам

В МВД Венгрии заявили, что жесткая миграционная политика не коснется украинцев

Фото: Christopher Neundorf / Global Look Press

Начальник Управления по борьбе со стихийными бедствиями Министерства внутренних дел (МВД) Венгрии Дьердь Баконди заявил, что власти страны продолжат жесткую миграционную политику, которая не коснется беженцев с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Баконди пообещал продолжить оказывать помощь украинцам, при этом противодействуя нелегальной иммиграции с севера Африки и Ближнего Востока. «Мы защищаем тех, кто бежит (с Украины, — прим. «Ленты.ру»), но мы также защищаем наши границы и поддерживаем внутреннюю безопасность, без которой не может быть экономического роста и безопасности наших семей», — сообщил он.

По словам Баконди, «неизвестные личности без документов» стремятся проникнуть в страну через южную границу с Сербией. Он подчеркнул, что большинство населения поддерживает жесткую политику властей в этой сфере. Сообщается, что количество украинцев, приехавших в Венгрию с 24 февраля, превысило 460 тысяч.

Ранее стало известно, что бывший британский премьер Дэвид Кэмерон лично направляется в Польшу на грузовике вместе с двумя коллегами по благотворительной организации Chippy Larder, чтобы доставить гуманитарную помощь для беженцев с Украины.

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Марина Совина
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