Бывший британский премьер повез гуманитарный груз для беженцев с Украины

Экс-премьер Великобритании Кэмерон везет в Польшу гуманитарный груз для беженцев с Украины

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон рассказал, что везет в Польшу гуманитарный груз для беженцев с Украины, пишет ТАСС.

По словам политика, на данный момент он направляется в Польшу вместе с двумя коллегами по благотворительной организации Chippy Larder. Кэмерон уточнил, что должен доставить груз Красному Кресту. «Это будет длинная поездка, но я буду держать вас в курсе происходящего», — пообещал экс-премьер.

Кэмерон добавил, что в последние два года раз в неделю работал волонтером в благотворительном проекте Chippy Larder. Проект был создан жителями Чиппинг-Нортона в Юго-Восточной Англии.

Ранее сообщалось, что Азербайджан направит Украине новую партию гуманитарной помощи. На Украину поставят продукты питания, лекарства и медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составляет 380 тонн. Груз будет доставлен в Киев самолетом.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля.