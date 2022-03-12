Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Азербайджан направит Украине гуманитарную помощь

Азербайджан направит на Украину 380 тонн гуманитарной помощи

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Азербайджан направит Украине новую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на Украину поставят продукты питания, лекарства и медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составляет 380 тонн. Груз будет доставлен в Киев самолетом. До этого Азербайджан уже отправлял Украине медикаменты и медицинское оборудование по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине, а общая сумма составила 1,5 триллиона долларов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Рогозин потребовал у партнеров по МКС снять санкции
Колумбийский футболист «Зенита» назвал единственный минус жизни в России
Инвестор дал россиянам совет по покупке дешевого жилья
Родители бросили работу ради путешествий с детьми и рассказали о последствиях
Голикова назвала способ сохранить рабочие места в России
Названы самые востребованные направления для путешествий на майские праздники
Минобороны сообщило о выведении из строя военного аэродрома на Украине
Минобороны назвало число уничтоженных военных объектов на Украине
В Москве продлили желтый уровень опасности
Сайт «Бумаги» заблокировали в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.