Азербайджан направит Украине гуманитарную помощь

Азербайджан направит на Украину 380 тонн гуманитарной помощи

Азербайджан направит Украине новую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на Украину поставят продукты питания, лекарства и медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составляет 380 тонн. Груз будет доставлен в Киев самолетом. До этого Азербайджан уже отправлял Украине медикаменты и медицинское оборудование по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине, а общая сумма составила 1,5 триллиона долларов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).