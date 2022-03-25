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Названо число бежавших в Белоруссию украинцев

Более 6000 граждан Украины прибыли в Белоруссию с 24 февраля из-за боевых действий

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Более 6000 украинцев бежали на территорию Белоруссии из-за боевых действий на родине. Число беженцев назвал Государственный пограничный комитет республики в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, с 24 февраля в республику прибыли 6097 жителей Украины. Более 2000 из них вскоре уехали на территорию Польши, Латвии или Литвы.

«Всем гражданам оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая. Тем, кто нуждается в жилье, временно предоставляются места для проживания», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают пограничники, желающие эвакуироваться из зоны боевых действий иностранцы также могут беспрепятственно выехать в Белоруссию любым доступным способом. Любые ограничения на въезд, включая визы, были отменены для них до 15 апреля.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Польше сообщил, что около полумиллиона украинских беженцев нуждаются в экстренной психологической помощи, 30 тысяч имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем. Также беженцы страдают от целого ряда проблем со здоровьем, включая диарею и обезвоживание.

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Алевтина Запольская
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