Украина предложила ЕС закрыть транспортное сообщение с Россией и Белоруссией

Мининфраструктуры Украины предложило Евросоюзу закрыть сообщение с Россией и Белоруссией

Министерство инфраструктуры Украины предложило Евросоюзу (ЕС) полностью закрыть транспортное сообщение с Россией и Белоруссией. Соответствующее обращение ведомство направило в Европейскую комиссию (ЕК), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Мининфраструктуры Украины предложило ЕС усилить экономическое давление на Москву и Минск и полностью заблокировать наземное и морское сообщение с ними, в том числе для перевозки грузов и людей.

Ведомство также выступило с инициативой запрета на предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Россию и Белоруссию.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что разочарован неготовностью Евросоюза ввести эмбарго на российский газ. Он признал, что издержки от такой меры могут сказаться на энергобезопасности блока, и в качестве альтернативы предложил ввести мораторий на закупку газа как минимум на один-два месяца. «Я думаю, что все другое было бы действительно ударом по лицу Украине», — подчеркнул дипломат.