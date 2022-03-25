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Украина предложила ЕС закрыть транспортное сообщение с Россией и Белоруссией

Мининфраструктуры Украины предложило Евросоюзу закрыть сообщение с Россией и Белоруссией

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министерство инфраструктуры Украины предложило Евросоюзу (ЕС) полностью закрыть транспортное сообщение с Россией и Белоруссией. Соответствующее обращение ведомство направило в Европейскую комиссию (ЕК), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Мининфраструктуры Украины предложило ЕС усилить экономическое давление на Москву и Минск и полностью заблокировать наземное и морское сообщение с ними, в том числе для перевозки грузов и людей.

Ведомство также выступило с инициативой запрета на предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Россию и Белоруссию.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что разочарован неготовностью Евросоюза ввести эмбарго на российский газ. Он признал, что издержки от такой меры могут сказаться на энергобезопасности блока, и в качестве альтернативы предложил ввести мораторий на закупку газа как минимум на один-два месяца. «Я думаю, что все другое было бы действительно ударом по лицу Украине», — подчеркнул дипломат.

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Георгий Нестеров
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