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Украина заявила о разочаровании из-за отсутствия эмбарго на поставку газа из РФ

Посол Украины в ФРГ заявил, что разочарован неготовностью ЕС отказаться от газа из России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина благодарна Европейскому союзу (ЕС) за введение санкций против России, однако разочарована его неготовностью ввести эмбарго на российский газ. Об этом заявил посол республики в ФРГ Андрей Мельник, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Европа за последние недели так и не смогла продвинуться в решении этого вопроса, так как консенсус между странами отсутствует до сих пор. «Это самое эффективное оружие, и мы знаем, что в том числе и Федеративная Республика Германия нажала на тормоз в этом вопросе», — сказал Мельник.

Он признал, что издержки от эмбарго могут сказаться на энергобезопасности блока и предложил альтернативу — ввести мораторий на закупку газа как минимум на один-два месяца. «Я думаю, что все другое было бы действительно ударом по лицу Украине», — добавил посол.

Ранее президент республики Владимир Зеленский попросил ЕС не медлить с принятием Украины в состав сообщества. Он заверил европейских лидеров, что его страна достойна стать полноценным членом объединения в самое ближайшее время.

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Алевтина Запольская
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