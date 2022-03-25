Украина заявила о разочаровании из-за отсутствия эмбарго на поставку газа из РФ

Посол Украины в ФРГ заявил, что разочарован неготовностью ЕС отказаться от газа из России

Украина благодарна Европейскому союзу (ЕС) за введение санкций против России, однако разочарована его неготовностью ввести эмбарго на российский газ. Об этом заявил посол республики в ФРГ Андрей Мельник, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Европа за последние недели так и не смогла продвинуться в решении этого вопроса, так как консенсус между странами отсутствует до сих пор. «Это самое эффективное оружие, и мы знаем, что в том числе и Федеративная Республика Германия нажала на тормоз в этом вопросе», — сказал Мельник.

Он признал, что издержки от эмбарго могут сказаться на энергобезопасности блока и предложил альтернативу — ввести мораторий на закупку газа как минимум на один-два месяца. «Я думаю, что все другое было бы действительно ударом по лицу Украине», — добавил посол.

Ранее президент республики Владимир Зеленский попросил ЕС не медлить с принятием Украины в состав сообщества. Он заверил европейских лидеров, что его страна достойна стать полноценным членом объединения в самое ближайшее время.