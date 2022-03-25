Певица Бритни Спирс захотела сделать пластическую операцию из-за травли отца Джейми

Американская певица Бритни Спирс рассказала о желании изменить внешность посредством хирургического вмешательства из-за травли отца Джейми Спирса. На эту тему она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница призналась, что ходила на консультацию к хирургу, поскольку хотела увеличить грудь с помощью пластической операции. «Моя грудь действительно маленькая, потому что я сильно похудела за последнее время. Она испарилась, и я захотела сделать операцию», — высказалась она и добавила, что после посещения врача передумала вставлять импланты.

Знаменитость также отметила, что сильно переживает из-за своего внешнего вида, поскольку долгое время сталкивалась с критикой со стороны отца. По ее словам, когда она находилась под его опекой, мужчина постоянно негативно высказывался о ее фигуре. «Он говорил, что я толстуха!» — пожаловалась Спирс.

В марте Бритни Спирс вернулась в соцсети и обеспокоила фанатов откровенным фото. 40-летняя певица опубликовала серию снимков, на которых она позирует в платье длины мини с анималистичным принтом. «Кто разрешает ей публиковать такие кадры?», «Помогите Бритни, это грустно», «Я переживаю за Спирс», — высказывались фанаты.