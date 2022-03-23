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Бритни Спирс вернулась в соцсети и обеспокоила фанатов откровенным фото

Певица Бритни Спирс вернула аккаунт в соцсети, опубликовав фото в мини-платье

Фото: Globallookpress.com

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс, которая удалила свою учетную запись в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), вернула аккаунт. Новый пост появился на ее странице.

40-летняя певица опубликовала серию снимков, на которых она позирует в откровенном наряде. Знаменитость запечатлели лежащей на диване в платье длины мини с анималистичным принтом. Она также надела кожаные перчатки и туфли на каблуках. При этом на лицо Спирс нанесен макияж в стиле smoky eyes.

Поклонников обеспокоили новые фото Спирс, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Пожалуйста, остановись», «Бритни, все в порядке?», «Бритни нужны настоящие друзья», «Кто разрешает ей публиковать такие кадры?», «Помогите Бритни, это грустно», «Я переживаю за Спирс», — высказывались фанаты.

О том, что Бритни Спирс удалила аккаунт в соцсети, стало известно 17 марта. Ни сама поп-звезда, ни ее жених Сэм Асгари не прокомментировали данное решение.

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Майя Пономаренко
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