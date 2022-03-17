Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram

Поп-певица Бритни Спирс удалила свою учетную запись в соцсети Instagram

Американская певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в соцсети Instagram. Об этом пишет издание TMZ.

Ни сама поп-звезда, ни ее жених Сэм Асгари не прокомментировали данное решение. Отмечается, что в последнее время Спирс активно использовала Instagram. В своей учетной записи она откровенно рассказывала о конфликтах в семье, показывала нового возлюбленного и публиковала кадры с фотосессий.

Ранее Бритни Спирс объяснила причину публикации снимков в обнаженном виде в соцсетях. «Я показываю свое тело, поскольку я бунтарка и свободная женщина! Я пишу свое мнение заглавными буквами, потому что таким образом я подчеркиваю значимость этих слов», — высказалась певица в описании к одному из постов.