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В Чернигове сгорел архив СБУ

Начальник архивной службы Украины Хромов сообщил, что в Чернигове сгорел архив СБУ

Фото: РИА Новости

В Чернигове сгорел архив Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что архив сгорел, рассказал начальник государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. 25 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска блокировали Чернигов.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя. Кроме Чернигова, городами-героями официально названы Харьков, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.

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Алевтина Запольская
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