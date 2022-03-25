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Глава ВТБ дал прогноз по росту цен

Глава ВТБ Костин заявил, что по итогам 2022 года инфляция достигнет двузначных значений

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

По итогам 2022 года инфляция достигнет двузначных значений, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Прогноз он дал в интервью телеканалу РБК, цитаты приводит ТАСС.

«Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали», — сказал Костин.

Глава ВТБ при этом считает, что замораживать цены ни в коем случае нельзя. «Это приведет к тому, что у нас исчезнут эти товары», — заметил Костин, добавив, что при этом меры поддержки, которые помогли бы сдержать рост цен, очень важны.

Согласно данным Банка России, в феврале инфляция на годовом уровне достигла 9,2 процента. 10 марта Центральный банк представил консенсус-прогноз аналитиков, который предполагает рост индекса потребительских цен по итогам года на 20 процентов — вместо прежнего прогноза ЦБ на уровне 5,5 процента. В 2023 и 2024 годах инфляция составит 8 и 4,8 процента соответственно.

18 марта, принимая решение о сохранении ключевой ставки на уровне в 20 процентов, регулятор отмечал, что фаза «масштабной структурной перестройки», которая ожидает экономику страны, будет сопровождаться «неизбежным периодом повышенной инфляции». Однако Банк России считает, что сумеет постепенно вернуть годовую инфляцию к целевым 4 процентам к 2024 году.

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Платон Щукин
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