Глава ВТБ дал прогноз по росту цен

Глава ВТБ Костин заявил, что по итогам 2022 года инфляция достигнет двузначных значений

По итогам 2022 года инфляция достигнет двузначных значений, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Прогноз он дал в интервью телеканалу РБК, цитаты приводит ТАСС.

«Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали», — сказал Костин.

Глава ВТБ при этом считает, что замораживать цены ни в коем случае нельзя. «Это приведет к тому, что у нас исчезнут эти товары», — заметил Костин, добавив, что при этом меры поддержки, которые помогли бы сдержать рост цен, очень важны.

Согласно данным Банка России, в феврале инфляция на годовом уровне достигла 9,2 процента. 10 марта Центральный банк представил консенсус-прогноз аналитиков, который предполагает рост индекса потребительских цен по итогам года на 20 процентов — вместо прежнего прогноза ЦБ на уровне 5,5 процента. В 2023 и 2024 годах инфляция составит 8 и 4,8 процента соответственно.

18 марта, принимая решение о сохранении ключевой ставки на уровне в 20 процентов, регулятор отмечал, что фаза «масштабной структурной перестройки», которая ожидает экономику страны, будет сопровождаться «неизбежным периодом повышенной инфляции». Однако Банк России считает, что сумеет постепенно вернуть годовую инфляцию к целевым 4 процентам к 2024 году.