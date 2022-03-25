Счет центрального депозитария России заблокировали

Европейская система Clearstream заблокировала счет Национального расчетного депозитария

Операции Национального расчетного депозитария (НРД) России в европейском международном центральном депозитарии Clearstream больше не исполняются в связи с блокировкой счета. О блокировке со стороны системы, обеспечивающей расчеты по международным операциям с ценными бумагами, сообщил сам НРД.

«Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД», — говорится в сообщении. Как уточняет РБК, блокировка счета привела к остановке операций российских клиентов с иностранными ценными бумагами.

Ранее в марте НРД по предписанию ЦБ о запрете на выплаты купонов по облигациям в адрес нерезидентов заблокировал счета клиринговых организаций Clearstream и Euroclear.