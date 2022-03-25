Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Счет центрального депозитария России заблокировали

Европейская система Clearstream заблокировала счет Национального расчетного депозитария

Фото: Shutterstock

Операции Национального расчетного депозитария (НРД) России в европейском международном центральном депозитарии Clearstream больше не исполняются в связи с блокировкой счета. О блокировке со стороны системы, обеспечивающей расчеты по международным операциям с ценными бумагами, сообщил сам НРД.

«Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД», — говорится в сообщении. Как уточняет РБК, блокировка счета привела к остановке операций российских клиентов с иностранными ценными бумагами.

Ранее в марте НРД по предписанию ЦБ о запрете на выплаты купонов по облигациям в адрес нерезидентов заблокировал счета клиринговых организаций Clearstream и Euroclear.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Священник погиб при обстреле под Белгородом
Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство гостей
Российский гигант заявил о проблемах с продажей золота
Зюганов рассказал о здоровье Жириновского
Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20
Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира
Курс евро опустился ниже 100 рублей
Мишустин рассказал о состоянии здоровья Жириновского
Названо неожиданное последствие бури в Сахаре для Лондона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.