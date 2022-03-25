Казанская консерватория отметила 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

Казанская консерватория отметила концертом 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

Казанская государственная консерватория провела концерт, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает «Татар-информ» в пятницу, 25 марта.

«Все произведения были подготовлены с нуля — до этого момента в нашем репертуаре не было ни одного сочинения программы. Тем интереснее — мы обогатили свой репертуар красивейшими музыкальными национальными полотнами», — заявил дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ринат Халитов.

Мероприятие прошло в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. В программе прозвучали сочинения композиторов из Сирии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана, а также из Чеченской Республики, Северной Осетии — Алании, Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Кабардино-Балкарской Республики.

Отмечается, что концерт, проведенный в честь памятной даты, стал демонстрацией достижений современной музыки мусульманского мира. Для участия в нем были приглашены в том числе мастера народных инструментов, таких как кавказская гармошка, тар, курай, кобыз и домбра.